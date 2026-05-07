Switch 2 viser frem kraften sin i nye sammenligninger på Star Fox

I løpet av natten kom Nintendo med en stor overraskelse til ivrige Star Fox -fans: en nyinnspilling av Star Fox 64 (eller Lylat Wars, som det het i Europa). Selv om folk selvsagt er begeistret, har mange påpekt at Star Fox 64 faktisk var en reboot av originalen Star Fox fra Super Nintendo, noe som gjør dette til den andre nyinnspillingen av det samme spillet, og til og med den tredje, hvis du tar i betraktning at Star Fox Zero fra 2016 var en "reimagining" av Star Fox 64.

I timene siden kunngjøringen har dedikerte fans jobbet flittig med å produsere innhold relatert til den nye nyinnspillingen, og vi tenkte vi skulle dele to av dem som vi mener er av allmenn interesse, laget av YouTubers GVG og Gabochi. Dette er to grafiske sammenligninger side om side basert på det vi har sett så langt fra Star Fox, sammenlignet med Star Fox 64 og Star Fox Zero.

Sjekk ut hvor mye bedre grafikken er i Switch 2-versjonen nedenfor.





Star Fox lanseres 25. juni, eksklusivt for Switch 2. Hvis du vil lese mer om spillet, har vi tidligere omtalt både prislappen og en liten overraskelse for Nintendo 64-fans.