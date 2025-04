Switch 2s ekvivalenter til Wii Sports eller 1-2-Switch ser litt rare ut ... og dyre

HQ

Mario Kart World, Donkey Kong Bananza og Duskbloods er de tre spillene alle snakker om fra Switch 2, men Nintendo kunngjorde to nye spill som var spesielt rettet mot å vise den nye konsollens evner: Drag x Drive og Nintendo Switch 2: Welcome Tour. De tilsvarer Wii Sports, Nintendo Land eller 1-2-Switch, for å si det sånn, selv om de etterlot oss med blandede følelser...

Først Nintendo Switch 2: Welcome Tour, som beskrives som Nintendo som et spill ... og et betalt spill, intet mindre. Denne nedlastbare tittelen lanseres samme dag som konsollen, 5. juni, og vil i bunn og grunn være en stor tutorial som viser deg alt om konsollen, inkludert dyptgående tekniske data presentert i en kul setting: en gigantisk Nintendo Switch 2.

Det ser ut til at Nintendo Switch 2 Welcome Tour vil ha flere minispill som viser frem "Mouse controls" eller HD rumble. Bruken av en gigantisk Switch 2 du kan gå rundt og utforske minner oss litt om Astro's Playroom, men den tittelen virket mye større ... og var gratis, i motsetning til Nintendo Switch 2: Welcome Tour, som vil være et betalt spill.

Prisen ble ennå ikke avslørt, men enhver prislapp på noe som dette høres for dyrt ut for oss. Nintendo lastet ikke en gang opp en trailer på YouTube-kanalen sin (du kan bare se den på selve Direct, Minute 18), som om de ville skjule den...

Det andre ser mye kulere ut, og vil bli lansert sommeren 2025, kun som et nedlastingsspill - også det et dyrt spill. Drag x Drive er et spill om rullestolbasketball, og måten du styrer rullestolen på, er ved å dra hver Joy-Con 2 på en flat overflate. Det høres kult ut, selv om det ser litt for... grått ut. Ikke akkurat like fargerikt som Arms, men dette kan bli et morsomt arkadespill som kanskje til og med kan bli en nettsensasjon som Rocket League...