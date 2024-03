Switch-emulatoren Yuzu svarer på Nintendos stevning i retten

HQ

I forrige uke rapporterte vi at Nintendo gikk til sak mot Switch-emulatoren Yuzu fordi det tidligere selskapet vil ha erstatning for skader og piratkopiering. De vil også at Yuzu skal stenges etter at mer enn 1 million eksemplarer av The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ble lastet ned ulovlig.

Yuzus eier, et selskap ved navn Tropic Haze, har svart på Nintendos stevning, og det ser ut til at de kommer til å kjempe i denne saken. Verken Yuzu eller Tropic Haze har uttalt seg på sosiale medier, men PC_Focus har fått med seg at Tropic Haze har engasjert en advokat fra Pierce Atwood LLP.

Det ser ut til at en rettslig kamp vil finne sted, og Yuzu viser foreløpig ingen tegn til å sakke akterut, ettersom det fortsatt er tilgjengelig for nedlasting fra det offisielle nettstedet.