Switch har nå passert to millioner solgte enheter i Japan

Vi har tidligere rapportert om hvor utrolig godt Switch 2 selger rundt om i verden, og kanskje aller mest i hjemlandet Japan. Nå har Famitsu (takk Nintendo Life) presentert denne ukens spillsalg, og som forventet fortsetter Switch 2 og Mario Kart World å gjøre det veldig bra.

Sistnevnte har dominert siden lanseringen og ligger komfortabelt på førsteplass med et salg som tilsvarer omtrent det totale salget av plassene 2-5 til sammen. Nintendo er selvfølgelig også suverene på maskinvaresiden. Switch 2 er den desiderte bestselgeren (med Switch OLED på andreplass, Switch Lite på femteplass og den originale Switch på sjetteplass - bare så du forstår hvor overveldende suksessfull Nintendo er i Japan) med 44 278 solgte enheter i løpet av uken.

Dette betyr at Switch 2 nå har passert en viktig milepæl og har solgt over to millioner enheter i landet etter bare tre måneder på markedet. Til sammenligning har PlayStation 5 solgt rundt syv millioner enheter (alle modeller) etter fem år på markedet. Det er all grunn til å tro at Switch 2 vil overgå den i antall solgte enheter allerede neste år, eller muligens tidlig i 2027.

Så hva med Xbox da? La oss bare si, ikke spør engang ... det er mye verre enn du tror.