Switch når 139 millioner solgte enheter og Nintendo opprettholder det som sin "hovedvirksomhet" for 2024.

HQ

Det er februar 2024, og vi har fortsatt ikke hørt et eneste offisielt ord om Nintendo Switch 2, eller hva Nintendos neste konsoll skal hete. Selskapet holder alle planene sine hemmelige og har bare avslørt lanseringsplanen frem til slutten av regnskapsåret, så akkurat nå er alles øyne rettet mot en kommende avduking i februar. Vi har tidligere antydet muligheten for en tidlig annonsering og en lansering i mai, men for øyeblikket ser det ut til at all informasjon som kommer fra Nintendo selv, tyder på at det fortsatt er langt frem i tid.

I dette tilfellet kommer informasjonen fra Bloomberg, som hevder å ha kontaktet det Kyoto-baserte selskapet for å få bekreftet at prognosene for regnskapsårets siste kvartal er oppjustert. Nintendo forventer å selge 15,5 millioner Nintendo Switch-enheter innen utgangen av mars, ikke 15 millioner som oppgitt i den siste resultatrapporten. Nintendo sier også at Switch "fortsatt vil være selskapets kjernevirksomhet i 2024".

Per 31. desember 2023 var det solgt 139,36 millioner Nintendo Switch, ifølge VGC. Prognosene tyder derfor på at Switch kan gå forbi Nintendo DS som den mest solgte konsollen i Nintendos historie, og bli den nest mest solgte konsollen gjennom tidene, kun slått av PlayStation 2 med 155 millioner solgte enheter. Og forskjellen mellom de to vil være så liten at den til og med kan bli den absolutte kongen av maskinvare.