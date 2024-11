Switch Online boostet med tre fine Mega Drive-klassikere

HQ

Det var bare tidligere denne uken at vi rapporterte at Nintendo hadde lagt til Game Boy -klassikeren Donkey Kong Land 2 i sitt Switch Online -abonnement, men selskapet mener tydeligvis at vi trenger mer retro i livene våre (og det med rette), og derfor fyller de nå på med tre flotte Mega Drive-klassikere.

Fra og med nå er ToeJam & Earl in Panic on Funkotron (1993), Vectorman (1995) og Wolf of the Battlefield: Mercs (1991) tilgjengelige for nedlasting og spilling. Førstnevnte er et kultklassiker-eventyrspill som i stor grad bidro til å sementere Sega som et selskap med holdning, og det er virkelig gjennomvåt av 90-tallsnostalgi.

De to sistnevnte er virkelig flotte actionspill, der det ene er et side-scroller-spill og det andre spilles i et ovenfra-og-ned-perspektiv. Sjekk ut videoen nedenfor for en presentasjon.