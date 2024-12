Switch-pirat fortsetter å unnslippe Nintendos søksmål

HQ

Som vi har skrevet om i en rekke artikler den siste tiden, har Nintendo trappet opp sitt normalt høye tempo enda et hakk i jakten på å sette en stopper for piratkopiering av spillene deres (og egentlig også alle andre former for brudd på immaterielle rettigheter).

Det er litt over en måned siden Nintendo gikk til søksmål mot YouTuber Jesse Keighin, kjent på nettet som EveryGameGuru. I søksmålet anklager Nintendo ham for å ha spilt flere piratkopierte og emulerte Nintendo Switch-spill foran sitt publikum, i mange tilfeller allerede før spillene ble lansert, inkludert Mario & Luigi: Brothership.

Til tross for gjentatte forsøk har Nintendo imidlertid ikke klart å forkynne søksmålet for Keighin. I løpet av den siste måneden har det blitt gjort fem mislykkede forsøk på å forkynne søksmålet for ham personlig, og Nintendo vurderer nå å forkynne søksmålet via Keighins slektninger. Dette er i henhold til et oppdatert søksmål fra Nintendo, som Overkill nok en gang har rapportert om.

I det oppdaterte søksmålet står det at Keighin blant annet har bekreftet offentlig på sosiale medier at han er klar over søksmålet, og har også uttrykt forakt for Nintendos handlinger. Han har også hevdet at han kan unngå ansvar ved å begjære seg konkurs.

I forbindelse med det oppdaterte søksmålet fra Nintendo må U.S. District Court for the District of Colorado nå avgjøre om Nintendos anmodning om å forkynne søksmålet gjennom Keighins nærstående parter skal innvilges.