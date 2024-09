Switch-utgaven av Lollipop Chainsaw RePOP forklart

HQ

12. september lanseres Lollipop Chainsaw RePOP, en remaster med flere grafiske forbedringer av kultklassikeren Lollipop Chainsaw fra 2012. I tillegg til å komme til PC, PlayStation og Xbox - er det også på vei til den betydelig svakere Switch-maskinvaren, noe som har fått mange til å lure på hvor mye av en remaster det egentlig er på formatet.

Nå har spilldesigner Yoshimi Yasuda fortalt oss mer om Switch-versjonen i et langt X-innlegg, og har også delt litt Switch-spill i et annet separat innlegg. Han skriver blant annet at "oppløsningen er FHD, noe som er en forbedring av originalversjonens HD-oppløsning". Han innrømmer imidlertid at bildefrekvensen er "den samme som i originalversjonen, med 30 bilder i sekundet".

Moderne effekter som Switch ikke støtter, mangler også sammenlignet med de andre versjonene, men studioet "har optimalisert belysningen for hvert trinn". Du kan lese hele innlegget samt sjekke ut en kort video av spillingen fra Switch-versjonen i de to innleggene nedenfor.