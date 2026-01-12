Switchbot Onero H1 hjelper til i huset - uten at det koster skjorta

HQ

Et av hovedproblemene med å bruke roboter i vanlige husholdninger er forestillingen om høye kostnader. Switchbot utfordrer allerede dette med lanseringen av Onero H1 på CES 2026.

Den er klassifisert som en hjelperobot, og kan utføre repetitive, kjedelige oppgaver, som å plukke opp klær og fylle den Wi-Fi-styrte vaskemaskinen.

Selv om den vil utføre de fleste funksjoner langsommere enn et ekte menneske, kan den gjøre dem mens du er på jobb, og enda viktigere, den krever ikke et fabrikkgulv å bevege seg rundt på, kombinert med den viktigste faktoren, prisen.

Selv om ingen ser ut til å kunne få Switchbot til å forplikte seg til en pris for sluttbruker, har de muntlig bekreftet at den vil koste "mindre enn 10.000 dollar" på messen.

Onero beskrives som et system, snarere enn en tradisjonell robot, gitt at den er ment å gjøre oppgavene sine i bakgrunnen som et antivirusprogram, snarere enn noe du aktivt bruker. Pressematerialet dekker for det meste daglig arbeid som de fleste bare aksepterer som bortkastet tid, som å hente ting, brette klær og til og med organisere ulike gjenstander, ettersom den er utstyrt med menneskelignende hender og i motsetning til automatiserte systemer kan oppdage endringer og tilpasse seg et endret miljø.

Onero H1 er, ikke overraskende, laget for å støtte og samarbeide med eksisterende Switchbot-produkter, det være seg dørklokker, støvsugere, låser og sensorer, noe som forsterker Switchbots idé om at smarte hjem er komplekse nettverk snarere enn enkeltprodukter. Dette krever selvfølgelig at du kjøper andre Switchbot-produkter, men er ikke annerledes enn tilnærmingen til store merkevarer innen telefoner/TV-er/Audio.

Switchbot

