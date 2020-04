Switch-brukere rapporterer om merkelig kontoaktivitet

Det er egentlig ikke mer enn et vagt rykte, men det er et såpass viktig emne at vi synes det er på sin plass å ta det opp. Brukere på Resetera klager nemlig på merkelig aktivitet på sine Switch-kontoer, og det er såpass mange som har rapportert det at det virker som at det dreier seg om en sikkerhetslekkasje.

Nintendo gikk ut med en advarsel på sin japanske Twitter nylig, hvor de ba brukere om å øke sikkerheten på kontoen etter økt antall svindelforsøk. Vi anbefaler at dere også gjør dette og legger til såkalt totrinnsverifisering.

Surf over til denne lenken for enkel informasjon om hvordan du gjør dette.