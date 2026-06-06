Swords of Legends vist i spektakulær gameplay-trailer

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Kinesisk mytologi og historie har virkelig tatt av som det nye sort i spillverdenen, med titler som Black Myth: Wukong, Wuchang: Fallen Feathers og Phantom Blade Zero - for å nevne noen. Et annet eksempel er det kommende Swords of Legends, som ble vist igjen under Summer Game Fest.

Det er et tilsynelatende ekstremt påkostet enspiller-spill, utviklet av Aurogon Shanghai. De beskriver tittelen som et actioneventyr med RPG-elementer, med inspirasjon fra kinesisk litteratur. Vi vil kunne bruke mystiske teknikker i kamp samt et betydelig arsenal av våpen, men også påkalle "åndeskapninger".

Vi vet ikke når det kommer ennå (ikke engang utgivelsesåret) - men det er tilgjengelig for whishlist på Steam og kommer til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S / X. Sjekk ut den nye traileren nedenfor.