Sworn er en ny 1-4 co-op roguelike fra et team av Riot Game-veteraner.

Sworn er utviklet av et team av Riot Game-veteraner og er en ny roguelike for 1-4 spillere som skal lanseres på PC, PS5 og Xbox Series en gang i 2024.

Den stilige, håndtegnede tittelen er en mørk gjenfortelling av Arthur-legenden, der spillerne prøver å gjenerobre det falne Camelot. Ifølge Steam-siden skal spillet inneholde 200 unike velsignelser og gi spillerne mulighet til å teste ut tusenvis av unike byggemåter for å bli en erfaren ridder.

En lukket spilltest for spillet ble lansert 22. mars og vil pågå frem til et tidspunkt senere i dag. Du finner instruksjoner om hvordan du deltar her.

Du kan ta en titt på spillets annonseringstrailer nedenfor: