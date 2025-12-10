HQ

28. mai 2021 var en trist dag for alle oss som elsker pek-og-klikk-eventyrspill. Den dagen mistet vi en av sjangerens største skapere, Benoît Sokal, mest kjent for de fire Syberia-spillene. Personlig er jeg veldig glad i Syberia-serien. Jeg husker fortsatt da jeg kom til den franske byen Valadilene i Alpene og lette etter Hans Voralberg som den snobbete Kate Walker. Jeg spilte både Syberia 1 og 2 på en gang da jeg oppdaget serien, mens begge spillene allerede var utgitt. På den tiden likte jeg spesielt godt Monkey Island-spillene og det norskproduserte The Longest Journey. Sammenlignet med disse to er Syberia definitivt mer som Den lengste reisen - det handler mer om mennesker enn om humor, slik Monkey Island gjør. Nå er tiden kommet, som har blitt en moderne trend, for en remastret versjon av Syberia. Og jeg har nok en gang reist til de franske Alpene for å samhandle med en gjeng urverkskreasjoner i Syberia Remastered.

Siden spillet er en remaster av den gamle klassikeren, forventer man kanskje nytt innhold. Men det er det ikke. I likhet med det første spillet i serien vises en introsekvens mens regnet øser ned og et begravelsesfølge beveger seg gjennom en svært stemningsfull og gammeldags gate. Vi ser en likvogn, hvis motor tydeligvis er basert på urverksteknologi, etterfulgt av en rekke mekaniske urverkskreasjoner som går i sine stiveste klær. For hvert skritt tar de hattene av og på for å signalisere at en viktig person er død. Kate Walker ser dette fra sidelinjen, med en koffert i hånden, mens hun har et ærend i byen. Etter denne sekvensen ser man henne gå inn på det lokale hotellet for å få seg et rom, siden hun skal være der en stund. Kate Walkers jobb er å kjøpe opp den lokale urverksfabrikken som lager disse spennende kreasjonene av tannhjul og mekanikk. Hun tror at hun bare skal være der i én dag, og at hun deretter kan fly tilbake til New York og fortsette overklasselivet sitt med den helt forferdelige kjæresten sin. Men hun tar feil.

Hun må gå til den lokale advokaten for å skrive under på en kontrakt slik at selskapet hennes kan overta fabrikken, som egentlig er byens hjerte og identitet. Det viser seg imidlertid snart at Anna Voralberg, den gamle damen som eide fabrikken, er den samme personen som Kate var vitne til i prosesjonen like før. Personen Kate skulle forhandle med, er død, noe som straks kompliserer saken en smule. Ikke bare det, men Annas lillebror Hans er, stikk i strid med all tidligere informasjon, fortsatt i live. Det betyr at Kate Walker trenger Hans' underskrift for å overta fabrikken for sitt velstående selskap i New York.

Hele spillet handler derfor i bunn og grunn om å finne Hans Voralberg. Problemet er bare at han ikke lenger befinner seg i de franske Alpene, men har reist til Sibir. Kate Walker begir seg derfor ut på en reise der hun må få et mekanisk tog til å ta henne med langs den samme ruten som Hans reiste for mange år siden for endelig å få signaturen hans og komme seg hjem. Siden det er fire spill i serien, vil det sannsynligvis ikke skje på første forsøk. Spillet byr på gåter og mange samtaler med forskjellige personer. Hvis du spilte Syberia tilbake på begynnelsen av 2000-tallet, er det absolutt ingenting nytt under solen i historien. Det er ikke lagt til noe innhold, stemmeskuespillerne er de samme, og historien er 1:1 den samme som den gang. Det kan diskuteres hvor mye du kan forvente her, men bare små narrative tilføyelser, krøller her og der eller bare litt teft hadde vært nok. Men det er ikke der som sådan.

Det er noen nye ting i Syberia Remastered skjønt. Introfilmen er laget i 4K og widescreen. Dessverre fortsetter ikke dette gjennom hele spillet, noe som skuffet meg. Noen sekvenser viser tydeligvis gamle videoklipp i 4:3, som gamle dataskjermer hadde den gang. De er restaurert slik at de er mindre pikselerte enn før, men vekslingen mellom 16:9 og 4:3 føles forvirrende. Det viser også at spillet kanskje ikke hadde det største budsjettet. En løsning kunne ha vært å beskjære toppen av bildet eller strekke videoen, men det er ikke gjort, og det skurrer litt.

Grafikken er derimot betydelig forbedret. Miljøene, som stammer fra begynnelsen av 2000-tallet, ser flotte ut i høy oppløsning og viser Benoît Sokals særegne kunstneriske stil. Det er en fornøyelse å utforske byen og se de gamle bygningene i høy oppløsning. I motsetning til videosekvensene er hele spillet i 16:9, og musikken er den samme som i det originale spillet. Alt i alt er det ikke mye som er forandret.

Spillmessig er alt også det samme. Du kan styre Kate Walker med mus og kontroller - direkte eller ved å klikke på destinasjonen - akkurat som i originalen. Jeg spilte med mus og tastatur, da jeg synes det er den beste måten å oppleve pek-og-klikk-eventyr på.

Alt i alt er Syberia Remastered nesten en 1:1-kopi av det originale spillet. Hvis du allerede har spilt Syberia, er remasteren først og fremst et nostalgisk gjensyn. Er du derimot ny i serien, er det et fint og vakkert eventyrspill som fokuserer på det kunstneriske fremfor det underholdende.