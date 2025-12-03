Sydney Sweeney antyder tilsynelatende at det kan komme flere Euphoria i fremtiden

Dramaserien Euphoria fikk raskt enorm oppmerksomhet for sin mørke og realistiske historie om high school-elever i en liten californisk by. Serien ble også en enorm grobunn for suksessrike skuespillere, og siden første sesong har særlig Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney og Zendaya hatt svært vellykkede karrierer og er etterspurt i Hollywood.

Sesong to var også enormt populær, og til tross for at det bare har kommet ut to sesonger, er Euphoria den fjerde mest sette HBO-serien de siste 20 årene (kun slått av Game of Thrones, The Last of Us og House of the Dragon). Den tredje sesongen har premiere i 2026, som ofte antas å bli den siste, blant annet fordi skuespillerne ikke lenger er like unge og har karrierer som gjør det både dyrt og vanskelig å få alt til å henge sammen.

Men kanskje er det håp om mer likevel. Da Sydney Sweeney dukket opp i Jimmy Fallons talkshow i går, kom temaet inn på Euphoria, og da Fallon sa at det ville bli den siste sesongen, svarte Sweeney: "Well, you never know." Hvorvidt det blir en fjerde sesong, en spinoff eller noe lignende er foreløpig uvisst, men hun gjorde det også klart at hun virkelig liker å filme serien, og beskrev den som en stor "familie" og uttalte :

"For de fleste i crewet hadde jeg jobbet med siden jeg var 20 år, da jeg gjorde piloten. Så hver eneste gang jeg dro tilbake, følte jeg at jeg var hjemme og at jeg fikk treffe alle sammen."

Det er ingen tvil om at det er flere interessante historier å fortelle om Euphoria -karakterene, men samtidig er det alltid en risiko for at kvaliteten synker etter hvert som historien skrider frem og karakterene vokser opp. Hva synes du om det? Håper du på mer, og er det noen av karakterene du synes det hadde vært interessant å følge i en spinoff?