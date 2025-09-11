Sydney Sweeney entrer ringen i første titt på Christy

Sydney Sweeney er en meget velkjent skuespillerinne som bare vil fortsette å stige i gradene etter hvert som hun påtar seg stadig mer krevende roller. Men foreløpig kjenner mange henne fortsatt best for hennes opptredener i Euphoria, The White Lotus, og til og med Madame Web. I fremtiden vil mange kanskje kjenne henne som kvinnen som ledet biografien om Christy Martins liv, som har premiere på kino allerede i november.

Produksjonsselskapet Black Bear Pictures har delt den første visningen på Christy og presentert et godt glimt av Sweeney i hovedrollen. Filmen følger bokserens liv og ser hvordan hun kommer fra enkle kår, stiger til enorme høyder, for så å bli fanget i en felle og bli utsatt for overgrep og mangel på kontroll over personlige avgjørelser fra sin egen manager. Filmen skildrer hvordan Martin overvinner denne situasjonen og gjenvinner livet sitt.

Christy har premiere på kino i enkelte regioner fra 7. november (28. november i Storbritannia), og du kan se traileren og sammendraget for filmen nedenfor.

"Christy Martin (Sydney Sweeney) hadde aldri forestilt seg et liv utenfor sine småbyrøtter i West Virginia - før hun oppdaget at hun kunne slå folk. Drevet av pågangsmot, rå besluttsomhet og et urokkelig ønske om å vinne, kaster hun seg ut i bokseverdenen under veiledning av treneren og manageren Jim (Ben Foster), som har blitt ektemannen hennes.

"Men mens Christy viser seg som en brennende personlighet i ringen, utspiller de tøffeste kampene hennes seg utenfor ringen - i møte med familie, identitet og et forhold som kan bli avgjørende for hennes liv eller død. Christy Martins historie er basert på bemerkelsesverdige, sanne hendelser, og handler om motstandskraft, mot og kampen for å gjenvinne livet."