Sydney Sweeney la på seg over 10 kilo for å spille bokseren Cristy Martin

Sydney Sweeney ser ut til å være en av de mest travle personene i Hollywood for tiden. Fra filmer til TV til såpereklame. Hun er over alt. Men hun tar seg likevel tid til å legge ekstra innsats i rollene sine, som for eksempel å trene hardt for sin rolle i en kommende Cristy Martin-biopsi.

I en samtale med W Magazine utdypet Sweeney den strenge treningsprosessen hun har vært gjennom, og hun har lagt på seg mer enn 10 kilo. "Jeg elsket det", sa hun. "Jeg kom om bord for å spille Christy, og jeg hadde omtrent tre og en halv måned med trening. Jeg begynte å spise. Jeg trente styrke en time om morgenen, kickboxet i to timer midt på dagen, og så trente jeg styrke igjen en time om kvelden."

"Kroppen min var helt annerledes", fortsetter hun. "Jeg passet ikke i noen av klærne mine. Jeg bruker vanligvis størrelse 23 i jeans, men nå brukte jeg størrelse 27. Puppene mine ble større. Og rumpa mi ble enorm. Det var helt vilt! Jeg tenkte: "Herregud. Men det var fantastisk: Jeg var så sterk, vanvittig sterk."

Sweeney gikk nesten umiddelbart ned i vekt for å slanke seg til hun kom tilbake til HBOs Euphoria. Litt av en Christian Bale-lignende kroppsforvandling for denne forestillingen, altså. En som overbeviste filmens regissør, David Michôd, som sa "Filmen vår er en vill blanding av en inspirerende historie om en underdog i idrettsverdenen og en personlig saga. Sydney trente rumpa av seg for å spille rollen. Det fine med Sydney er at hun kom på jobb hver dag med logrende hale og var klar til å sette i gang. Uansett hvor tøft det var, var hun som en solstråle."

Den titelløse Christy Martin-biografien kommer senere i år.