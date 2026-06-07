Sydney Sweeney lanserer produksjonsselskapet Honey Trap

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Sydney Sweeney har dannet et nytt produksjonsselskap kalt Honey Trap, sammen med sin kreative samarbeidspartner Kaylee McGregor. Honey Trap har en first-look-avtale med Sony Pictures, etter Sweeneys hovedrolle i Sony-filmen Anyone But You.

Etter å ha gitt Sony en stor kinosuksess med Anyone But You, og ved hjelp av sin berømmelse fra suksesserien Euphoria, har Sweeney blitt en av vår tids mest omtalte skuespillerinner. Rollene i The Housemaid og Immaculate viste at hun både er en publikumsmagnet og en dyktig skuespiller, og nå ser det ut til at hun er klar til å ta de neste stegene mot å bli en filmskaper som kan gjøre alt. Deadline rapporterer at Sweeney sikter seg inn på regissørstolen, og det kan skje hos Sony før snarere enn senere.

Navnet på Sweeneys selskap er ganske ironisk, etter hennes ofte provoserende og til tider kontroversielle karriere så langt. Hun har samarbeidet med såpemerker, skrytt av de flotte jeansene sine og ikke gått av veien for å få mest mulig ut av tiden sin i solen.

For tiden fortsetter Sweeney å jobbe med store filmer, blant annet oppfølgeren til The Housemaid, der hun skal spille sammen med Kirsten Dunst, og Gundam-filmen.