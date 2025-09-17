Sydney Sweeney og Amanda Seyfried står mot hverandre i den nye thrilleren The Housemaid

Sydney Sweeney, som utgir seg for å være en uskyldig ung kvinne og den perfekte hushjelpen, spiller Millie i The Housemaid, en ny thriller fra regissør Paul Feig.

I traileren ser vi Millie bli intervjuet av Nina (Amanda Seyfried), som gir henne jobben som hushjelp, der hun skal gjøre rent, organisere og lage litt mat. Det alene ville imidlertid ikke utgjøre en veldig interessant film, så gjennom en rekke vendinger ser vi både Seyfried og Sweeney blodig opp mot slutten av traileren, komplett med mange skrik og noen lette hopp for å holde deg på tå hev.

Brendan Sklenar spiller Seyfrieds ektemann Andrew Winchester, og det virker som om han kan være kilden til Ninas problemer og en måte for Millie å oppgradere seg fra å være litt mer enn en hushjelp. Ifølge rykter på internett er han også aktuell som DCUs Batman, så hvis du vil sjekke skuespillerferdighetene hans, kan du gjøre det når The Housemaid kommer på kino 19. desember.