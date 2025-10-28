Sydney Sweeney om å spille Bond-jente: "Jeg tror jeg ville hatt det morsommere som James Bond"

HQ

Mens vi ser fremover mot James Bond-æraen etter Craig, vet vi fortsatt ikke hvem som blir vår neste 007, men vi har kanskje en anelse om hvem som kan bli en kommende Bond-jente. Sydney Sweeney kan snart bli en av Ana de Armas, Halle Berry, Diana Rigg og flere andre.

Ifølge Variety er Amazon-sjef Jeff Bezos svært interessert i å se Sweeney i de nye Bond-filmene, og i et nylig intervju adresserte skuespilleren ryktene om en potensiell opptreden. "For å være ærlig kjenner jeg ikke til alle Bond-ryktene, men jeg har alltid vært en stor fan av serien, og jeg er spent og nysgjerrig på å se hva de gjør med den", sa hun.

På spørsmål om hun ville være interessert i en rolle som Bond-jente, sa Sweeney følgende: "Det kommer an på manuset. Jeg tror jeg ville hatt det morsommere som James Bond."

Med tanke på at rollene til de moderne Bond-jentene tillater dem å være litt mer involvert i handlingen, kan vi tenke oss at hun kan være litt som James Bond. Men vi er sikre på at internett ville eksplodere hvis en kvinnelig Bond ble bekreftet, selv om Sweeney fortsatt er elsket av en viss del av internett.