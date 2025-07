Sydney Sweeney rapporteres å toppe castinglisten for å bli neste Bond-jente

HQ

Gjennom årene har vi sett mange kjente skuespillerinner bli med i 007-serien som "Bond-jenter", elskerinnen til James Bond i den aktuelle filmen. I Daniel Craig-æraen fikk vi se Eva Green gjøre et varig inntrykk, etterfulgt av Olga Kurylenko, deretter Lea Seydoux, til og med med en kort og actionfylt opptreden fra Ana de Armas. Spørsmålet nå, når vi står foran en helt ny Bond-æra, er hvem som kommer til å bryte isen som den neste Bond-jenta?

Ifølge The Suns skotske avdeling er det én skuespillerinne som er en klar favoritt til å påta seg rollen. For å oppfylle manges ønsker sies Madame Web, Euphoria, og Anyone But You -stjernen Sydney Sweeney å være en favoritt, og hun har tilsynelatende støtte fra både regissør Denis Villeneuve og Amazon -sjefen Jeff Bezos.

Rapporten sier følgende fra en kilde: "Sydney er toppnavnet på rollelisten for Bond.

"Denis mener hun er enormt talentfull, i tillegg til at hun har en forlokkende appell til yngre generasjoner, noe som er viktig for å modernisere serien.

"De har hengt mye sammen, og han har beundret hennes stratosfæriske opptur.

"I tillegg har Sydney den egenskapen at hun er atletisk og i stand til å utføre fysiske scener, samtidig som hun er feminin og følger opp arven etter Bond-jentene."

Tror du Sweeney ville være en sterk rollebesetning i den neste Bond-filmen? I så fall, hvem bør spille hennes motpart og ta opp mantelen som 007?