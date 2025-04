Sydney Sweeney rapportert å spille i Gundam-film

HQ

Legendary slår seg sammen med franchiseeierne Bandai Namco Filmworks for å lage en Gundam-film. Filmen ble først annonsert tilbake i 2021, men har siden den gang gjennomgått en ny iterasjon. Den skal nå regisseres av Sweet Tooth-showrunner Jim Mickle, som har kommet opp med sin egen originale historie.

Ifølge Variety er Sydney Sweeney klar for en stor rolle i filmen. Hennes rolle er foreløpig ikke offentliggjort, i likhet med det meste av filmens plot, men det antas at hun har en viktig rolle i filmen. Legendary har så langt avvist å kommentere.

Gundam ble lansert i 1979 og ble populært utover 1980-tallet, og er i dag utrolig kjent over hele verden, og har påvirket mange verk med sine egne animerte serier, spill, modeller og mye mer.

Sweeney er for tiden et av Hollywoods større navn, etter å ha hatt kinosuksess med filmen Anyone but You fra 2023 og mer kritikerroste verk som Immaculate. Hun spilte også hovedrollen i Madame Web, men jo mindre som sies om den filmen, jo bedre for alle involverte.