Sydney Sweeney reagerer på et AI-generert bilde av seg selv fra Samsung

HQ

AI vokser og blir bedre og bedre hver dag. Det er på en måte poenget med det. Likevel er det fortsatt mange som helst skulle sett at den ikke fantes, særlig når det gjelder bildegenerering. AI-"kunst" har vært et hett tema siden oppstarten, men på en pressekonferanse nylig håpet Samsung at en kjendisgjest kunne bidra til å overbevise folk.

Sydney Sweeney, en av årets største stjerner, var invitert til et Samsung-arrangement, der selskapet viste frem kraften i sin bildegenereringsteknologi ved å forvandle et bilde av skuespilleren til en ubestemmelig CGI-blond kvinne som ikke ligner henne på noen måte.

Sweeney var profesjonell og høflig, og roste teknologien, men det er tydelig at dette var en ganske ubehagelig situasjon å bli satt i. I det minste ser det ut til at de fleste på sosiale medier innser at bildet ikke er en fantastisk gjenskapelse, og at Sweeney selv ikke virker altfor imponert.

Dette er en annonse: