Sydney Sweeney selger såpe laget av badevannet hennes i begrenset opplag

Folk ville tydeligvis ikke holde kjeft om at de ville ha litt av skuespillerinnen Sydney Sweeneys badevann, og nå kan du få det. Eller, mer nøyaktig, du kan få sjansen til å ha det, infundert i et såpestykke.

Som Sweeney selv og såpeprodusenten Dr. Squatch har annonsert, er det 5000 såpestykker tilgjengelig, og hvert av dem er tilsatt en liten mengde badevann. Den lukter som "Morning Wood", ifølge Dr Squatch, noe som ikke akkurat er informativt, men jeg tviler på at folk kjøper denne såpen for luktens skyld.

Såpen lanseres den 6. juni, men den vil ikke være tilgjengelig for kjøp. Ikke ennå, i hvert fall. I stedet kan du melde deg på for å vinne en såpe gratis ved å kommentere Instagram-innlegget fra Dr Squatch, like det og følge kontoen.

Sweeney sier følgende om samarbeidet "Fans spøker alltid med at de vil ha badevannet mitt, og jeg tenkte: "Dette er bare en så kul måte å ... gi dem det de vil ha"."

