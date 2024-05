Sydney Sweeney skal inn i bokseringen i en ny film.

HQ

Sydney Sweeney er en av de mest ettertraktede skuespillerne i Hollywood akkurat nå, og etter å ha vist seg frem i romantiske komedier og skrekkfilmer, ser det ut til at hun føler seg klar for en biografisk film når hun nå skal spille bokseren Christy Martin.

Martin var en av de mest kjente kvinnelige bokserne på 1990-tallet. Hun ble omtalt som den kvinnelige Rocky av filmens produsenter, og hun var den eneste kvinnelige bokseren som dukket opp på forsiden av Sports Illustrated på den tiden, og den første kvinnelige bokseren som ble managet av den berømte Don King.

Sweeney ser ut til å ha en god porsjon erfaring med kampsport. "Jeg grapplet og drev med kickboksing fra jeg var 12-19 år gammel. Jeg har klødd etter å komme tilbake i ringen, trene og forvandle kroppen min," sa hun til Deadline. "Christys historie er ikke lett, den er fysisk og følelsesmessig krevende, det er mye å bære på. Men jeg elsker å utfordre meg selv."

Det er ennå ingen lanseringsdato for filmen, og det ser ut til at den vil bli solgt til studioer under filmfestivalen i Cannes.