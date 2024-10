Sydney Sweeney spenner musklene som bokseren Christy Martin

HQ

Sydney Sweeney har raskt skapt seg et navn i Hollywood, blant annet takket være Euphoria, White Lotus og Anyone But You. Vanligvis er hun kjent for sitt pene ansikt, men i den nye filmen hun skal spille i, blir hun en tøffing når hun portretterer bokseren Christy Martin. Filmen skal regisseres av David Michôd (The King, Animal Kingdom), og nå har Sweeney selv lastet opp to bilder på Instagram der hun viser muskler som bokseren.