Sydney Sweeneys American Eagle-annonse får aksjene til å stige med 10

Sydney Sweeneys nylige annonsekampanje med American Eagle har fått aksjen til å stige med rundt ti prosent for klesfirmaet. Kampanjen, som ble avduket for bare en dag siden, førte først til en økning på 4 % torsdag morgen, og innen dagen var omme hadde økningen steget til 10 %.

Sweeney er en av de mest omtalte skuespillerne i vår tid, og er ikke den som viker unna arbeid uansett hvor det kommer. Euphoria- og Immaculate-stjernen har tidligere medvirket i en reklame for såpeprodusenten Dr. Squatch, og har til og med solgt sitt eget badevann sammen med selskapet. Nå har hun dukket opp i et komplett denimantrekk for American Eagle, og slagordet for kampanjen er "Sydney Sweeney har flotte jeans".

Ordspillet refererer sannsynligvis også til skuespillerinnens gener, og knytter an til trekkene hennes, som mange fans har fått øynene opp for siden 27-åringen først slo gjennom på skjermen. Kommentarer under annonsene på YouTube og sosiale medier har rost den for å leke med Sweeneys skjønnhet, og noen har referert til en eldre periode med reklame der man kunne klistre en vakker kvinne på et hvilket som helst produkt og prøve å selge det.

