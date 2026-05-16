Sydney Sweeneys Euphoria -karakter får kritikk fra virkelige OnlyFans-skapere

I Euphoria sesong 3 bestemmer Sydney Sweeneys rollefigur Cassie seg for å vise frem kroppen sin for hele verden ved å bli en OnlyFans-skaper. Det etterligner valgene noen unge kvinner tar i disse dager, når de ønsker å skaffe seg en imponerende inntekt utenfor det tradisjonelle arbeidslivet.

Det kan være en refleksjon av noen menneskers liv, men ekte OnlyFans-skapere er ikke fornøyde med måten 9-5-hverdagen deres blir avbildet på skjermen. Sydney Leathers, en innholdsskaper for plattformen siden 2017, fortalte Variety at mange av hennes problemer med representasjonen kommer fra visse typer innhold som ikke tillates vist. "Det er bare mye som er latterlig og tegneserieaktig ved det. Det er så mye de får henne til å gjøre som ikke engang er tillatt på OnlyFans, og bare det er rasende: aldersleken der hun er kledd ut som en baby i bleie, for eksempel. Kredittkortselskapene har veldig strenge regler som man må forholde seg til, og reglene blir stadig strengere," forklarer hun.

Maitland Ward, en annen topp OnlyFans-modell og voksen innholdsskaper, delte et lignende synspunkt: "I det klimaet vi befinner oss i, var det mer enn urovekkende at de kledde henne ut som en baby for å lage pornografisk OnlyFans-innhold, og det bidrar igjen til å opprettholde stereotypier om at sexarbeidere ikke har noe moralsk kompass og at de gjør hva som helst for penger. Og det er alltid dette usanne stigmaet om at sexarbeid på en eller annen måte er synonymt med sexhandel og overgrep. Og de sa bare: "La oss gjøre en vits av det. Det er så morsomt. Jeg ler ikke."

OnlyFans tillater ikke skildring av faktisk eller påstått "utnyttelse, misbruk eller skade på personer under 18 år" på sin plattform, og tillater heller ikke fremføring av annet tabubelagt innhold. Det er ikke bare den typen innhold som Sweeney lager som vekker harme hos virkelige OnlyFans-stjerner, men som Ali Lynx forklarer, kan det være skadelig å skildre Cassies stil med umiddelbar suksess :

"Når Cassie drar hjem til influenceren for å filme, tenkte jeg, som selv har markedsføringsbakgrunn: 'OK, det er jævlig smart. Det er en flott formel. På den annen side blir det fremstilt som at hvis du bare kler deg ut og gjør sprø ting, vil du umiddelbart tjene penger, eller at du bare må være sexy og ha store pupper, så vil du umiddelbart tjene penger, og det fungerer ikke slik. Du må virkelig vokse og pleie en fanbase," sa Lynx.

