Sydney Sweeneys nyeste film Christy har en av tidenes dårligste åpningshelger

Er den biografiske filmens tidsalder endelig over? Dwayne Johnsons The Smashing Machine klarte ikke å trekke publikum til tross for gode kritikker, og nå har Sydney Sweeneys Christy hatt en av tidenes verste åpningshelger for en film som har hatt premiere på mer enn 2000 kinoer.

I henhold til The Numbers rapporteres Christy å ha hatt en åpningshelg på 1,3 millioner dollar i USA. Filmen gjorde det greit kritisk, med en 67% Rotten Tomatoes-score i skrivende stund. Brukeranmeldelser har ikke fått en gjennomsnittlig poengsum ennå, da det ser ut til at ikke nok folk har sett filmen.

Christy følger historien om den virkelige bokseren Christy Martin, og blander en fortelling om hennes enestående karriere med et problematisk hjemmeliv. Det er vanskelig å si nøyaktig hvorfor ingen møtte opp for å se filmen, med tanke på at Sweeneys navn er overalt i Hollywood for tiden, og at biografier har en tendens til i det minste å få litt omtale.

Har du planer om å se Christy?