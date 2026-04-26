Sydney Sweeneys rolle i The Devil Wears Prada 2 ble kuttet på grunn av "kreative uenigheter"

Hvis du planlegger å gå på kino for å se The Devil Wears Prada 2 når den kommer i begynnelsen av mai, vil det kanskje interessere deg å høre at Sydney Sweeney ikke lenger vil være med i filmen.

Skuespilleren var forventet å dukke opp i filmen etter å ha blitt oppdaget på settet i fjor, men dette vil tydeligvis ikke lenger være tilfelle. I en uttalelse gitt til Entertainment Weekly, har det blitt avslørt at Sweeneys rolle ble fjernet på grunn av "kreative avgjørelser" da den "ikke fungerte strukturelt med resten av sekvensen".

Når det gjelder hva den aktuelle sekvensen handlet om, skulle Sweeney opptre som seg selv i et øyeblikk som berørte Emily Blunts tilbakekomst som Emily, alt i et øyeblikk som skjedde på Dior-kontorene i New York.

Spørsmålet er nå om Sweeneys nylige kontrovers med sin American Eagle "flotte jeans"-kampanje og hennes like kontroversielle Euphoria: Season 3-scener, som til og med kunne bli forbudt i Storbritannia, hadde noe å gjøre med klippebeslutningen fra filmskaperne av Djevelen bærer Prada 2?