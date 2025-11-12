Sykkelpresidenten snakker om forslaget om å ta betalt av Tour de France-tilskuere: "Det berører en nasjonal debatt"

HQ

David Lappartient, president i Union Cycliste Internationale (UCI), kommenterte nylig debatten om å ta betalt av tilskuerne i Tour de France eller andre sykkelritt i et intervju med Ouest France (via RMC Sport). Ideen, som nylig har blitt diskutert i sykkelverdenen for å øke inntektene til syklistene og lagene, ville "berøre en nasjonal debatt", sa Lappartient, som også er politiker for departementsrådet i Morbihan i Bretagne.

"Billettutstedelse er litt komplisert i Tour de France fordi det historisk sett berører en nasjonal debatt. Departementene, regionene og kommunene som finansierer rittet, vil si ja, jeg vil ha Touren, men jeg vil at folk skal kunne komme gratis til byen min."

"Det må etableres et juridisk rammeverk; det er komplisert å ta betalt for offentlig plass i Frankrike", sa presidenten, og antydet at "Det er ikke umulig, men det vil likevel være en revolusjon i forhold til det vi er vant til". Han tror imidlertid at folk vil akseptere det, så lenge de vet at pengene går til rytterne. "Da jeg var arrangør av Grand Prix de Plumelec, tok vi betalt for å komme inn på Côte de Cadoudal, og vi kunne fortsette å arrangere rittet på grunn av de inntektene. Det var 5 euro per person; publikum forstår det."

Ville du akseptert å betale for å se syklistene i Tour de France eller andre sykkelkonkurranser?