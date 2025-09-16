Sykkelsportens styrende organ setter spørsmålstegn ved "Spanias evne til å være vertskap for store internasjonale idrettsarrangementer"

HQ

Protestene mot Israel under sykkelrittet La Vuelta a España har fått politiske konsekvenser. Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) har sendt ut en skarp uttalelse der de ikke bare fordømmer protestene som førte til at den siste etappen måtte avbrytes 60 km før målstreken da tusenvis av mennesker invaderte gatene, men også den spanske regjeringen, som har "støttet handlinger som kunne hindre en smidig avvikling av en idrettskonkurranse, og i noen tilfeller uttrykt sin beundring for demonstrantene".

UCI hevder at denne holdningen er "i strid med de olympiske verdiene om samhold, gjensidig respekt og fred" og til og med "setter spørsmålstegn ved Spanias evne til å være vertskap for store internasjonale idrettsarrangementer og sørge for at de finner sted under trygge forhold og i samsvar med prinsippene i det olympiske charter".

I tillegg til det årlige Vuelta, vil neste års Tour de France ha avgang fra Barcelona.

"Idretten må forbli autonom for å kunne oppfylle sin rolle som et verktøy for fred", sier UCI

Uttalelsen fortsetter: "UCI fordømmer på det sterkeste utnyttelsen av idrett for politiske formål generelt, og spesielt når det kommer fra en regjering. Idretten må forbli autonom for å kunne oppfylle sin rolle som et verktøy for fred. Det er uakseptabelt og kontraproduktivt for idretten vår å bli avledet fra sitt universelle oppdrag. Dessuten finnes det egne plattformer der land kan diskutere sine uenigheter."

UCIs melding nevner ikke på noe tidspunkt at protestene brukte idrettens synlighet som et verktøy for å be om fred i Gaza, etter at Israel allerede har drept 65 000 sivile og på tirsdag innledet en bakkeoffensiv mot Gaza by.

I mellomtiden har bølgen av fordømmelse mot Israel fra spanske myndigheter også nådd andre områder, som den offisielle kunngjøringen fra spansk offentlig fjernsyn om at de ikke vil delta i Eurovision Song Contest dersom Israel også deltar.