HQ

Abu Dhabi skal være vertskap for UCIs verdensmesterskap i landeveissykling i 2028, som hvert år arrangeres i forskjellige land (i 2025 var det i Rwanda, i 2026 i Canada, i 2027 i Frankrike og i 2029 i Danmark). Problemet er at De forente arabiske emirater for det meste er flatt, så det sies at landet bygger en rekke åser, og til og med et kunstig fjell på 4 km med sand.

Byggingen av kunstige sandfjell, sanddyner og en rekke små og store åser for å skape en mer interessant orografi startet for flere år siden, og den største av dem alle, Al Wathba, forventes å bli 4 km høy og ha en helning på 11 % og 13 %, noe som ble kjent i forrige måned gjennom en rekke rapporter som utløste en kontrovers: Favoriserer Abu Dhabi Tadej Pogacar?

Tim Merlier, den belgiske spurteren fra Soudal-Quick Step, klaget på at de kunstige fjellene ville være til fordel for klatrere som Pogacar (som sykler for UAE Team Emirates-XRG) i stedet for spurtere. De påpeker at de gir ham en urettferdig fordel og ignorerer UCI, World Cycling Union, som spesifikt ba om en flat etappe.

Det er fortsatt for tidlig å vite hva slags etapper landeveis-VM i sykling 2028 vil inneholde, men syklistene har begynt å klage for å forhindre det de oppfatter som en urettferdig fordel for Pogacar, som sykler for Emirates-laget. Hva mener du om dette?