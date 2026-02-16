Syklonen Gezani dreper minst 59 personer på Madagaskar

HQ

Minst 59 mennesker har omkommet og 16 000 har blitt drevet på flukt etter at syklonen Gezani feide over Madagaskar i forrige uke, meldte det nasjonale byrået for risiko- og katastrofehåndtering (BNGRC) mandag. Ytterligere 15 mennesker er fortsatt savnet, 804 ble skadet, og mer enn 423 000 ble berørt av stormen.

Gezani rammet øya i Det indiske hav bare 10 dager etter at den tropiske syklonen Fytia drepte 14 mennesker og sendte over 31 000 på flukt. På det meste hadde Gezani en vindstyrke på 185 km/t (115 mph) med vindkast på opptil 270 km/t (168 mph), noe som rev opp trær med roten og rev metall fra hustak.

Syklonen beveget seg først vestover over Mosambik-kanalen og skapte bølger på opptil 10 meter i det sørlige Mosambik, før den svingte tilbake østover mot Madagaskar. Myndighetene har utstedt rødt beredskapsvarsel for Ampanihy-distriktet sørvest på Madagaskar, der uværet forventes å passere rundt 100 km utenfor kysten mandag kveld, med vindstyrker på rundt 65 km/t, men uten at det forventes store nedbørsmengder...