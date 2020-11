Sylvester Stallone blir med i The Suicide Squad

Du ser på Annonser

I august kunngjorde James Gunn at en imponerende samling skuespillere vil være en del av den kommende The Suicide Squad-filmen, men det viser seg at han hadde mer på lur.

Både den talentfulle regissøren og Sylvester Stallone selv bekrefter nemlig at sistnevnte er med i The Suicide Squad. Hvem han spiller ønsker de ikke å si noe om, så det er bare å komme med teorier og håp.