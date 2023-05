Sylvester Stallone gjør seg klar for Cliffhanger 2

HQ

Sylvester Stallone gjør seg klar til å returnere til fjelltoppene. Jepp, det er en oppfølger til den klassiske actionthrilleren Cliffhanger i det som kan være en av de mest uventede filmannonseringene på lenge.

Ric Roman Waugh, tidligere kjent for Angel has Fallen og Greenland, vil regissere mens Mark Bianculli som står for manuset. Mer eksakte detaljer er dessverre ikke kjent på dette tidspunktet, men produksjonsteamet har antydet at Gabriel Walker nok en gang vil stå i sentrum. Waugh beskrev filmen som litt av en drøm. Spesielt å få muligheten til å jobbe med en av sine barndomshelter.

Kommer du til å se oppfølgeren til Cliffhanger?