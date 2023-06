Sylvester Stallone har skylden for Commandos overdrevne slutt

HQ

Det finnes mange uforglemmelige actionfilmer fra 80-tallet, og en av dem er utvilsomt Commando. Å se Arnold Schwarzenegger ta opp kampen mot en liten skurkehær bevæpnet til tennene med alle slags våpen og dødelige one-liners er alltid gøy, så det er interessant å høre at filmen var veldig annerledes i starten. Spesielt slutten.

I et intervju med Radio Times sa filmens manusforfatter, Steven E. de Souza (som også skrev Die Hard, Judge Dredd og The Running Man), at rivaliseringen mellom Sylvester Stallone og Arnold Schwarzenegger var en av grunnene til at Commando endte opp med den helsprø og eksplosive slutten. Alt handlet om å slå Sylvester og Rambo II.

"På den tiden var det Rambo mot Commando. De to hadde lenge hatt en rivalisering, men Arnold forutså at folk fortsatt ville snakke om denne filmen fordi den ikke tok seg selv på alvor og var selvbevisst. Og Rambo tok seg selv veldig alvorlig."

Souza forteller også om hvordan regissør Mark L. Lester brant en stor del av filmens budsjett på sluttscenen. Som et resultat ble andre planlagte sekvenser kuttet.

"Jeg klandrer Sylvester Stallone for å ha ødelagt slutten. Mark L. Lester hadde sett en sniktitt på Rambo II, og han sa at Stallone dreper en million mennesker, så vi må drepe flere... Så det som skjedde, var at Mark overskred budsjettet og la inn en kjempescene der denne private hæren blir utslettet. Den tilfeldige nedskytingen av hundrevis av menn var ikke med i manuset. Så de brant opp budsjettet og sa at vi ikke hadde penger til å filme det du skrev."

Til syvende og sist var det den andre Rambo-filmen som vant actionkampen med 300,4 millioner dollar i kassa, mens Commando bare fikk 57,5 millioner dollar.

Hvilken av de to foretrekker du?