Sylvester Stallone mener Ryan Gosling bør være den neste Rambo.

HQ

Selv om alle filmserier under solen ser ut til å få en moderne reboot eller nyinnspilling, er det én som så langt har overlevd denne trenden, nemlig Rambo, ettersom serien bare har hatt Sylvester Stallone i rollen som den berømte krigeren. Men nå som Sly begynner å dra på årene og utvilsomt er langt forbi poenget med å melde seg på en ny Rambo-film, er det mange som lurer på hva som blir det neste for serien.

I et intervju på The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ble Sly spurt om hvem han kunne tenke seg som den neste Rambo, og han ga et svar som nok vil overraske mange. Han sa at han gjerne ville gitt rollen til Ryan Gosling hvis han kunne velge hvem han skulle velge som etterfølger. Dette kommer i forbindelse med at Rambo og Sly spiller en viktig rolle i Barbie-filmen som inspirasjonskilder for Kens når de tar over verden.

Sly legger til: "Jeg skal fortelle deg hvorfor. Jeg møtte ham på en middag, og det er åpenbart at vi er motsetninger. Han er kjekk, det er ikke jeg. Det er sånn det fungerer. Nei, jeg mener det. Kan du se for deg meg som Ken? Det funker ikke i det hele tatt.

"Jeg var fascinert av Rambo, og jeg pleide å gå på skolen utkledd som Rambo, og folk jaget meg bort, men jeg sluttet likevel ikke. Og jeg ferierte som Rambo. Han bare fortsatte å si at han hadde mye med Rambo å gjøre. Og jeg tenkte at dette er interessant. Hvis jeg noen gang gir stafettpinnen videre, skal jeg gi den til ham."

Tror du Gosling ville passe i rollen som Rambo, eller bør rollen spilles av en annen skuespiller? Og i så fall hvem?

Takk, The Wrap.