Synced bringer mye variasjon til skytespillsjangeren.

Vi snakket nylig med senior community manager Joe King om Synced, det nye tredjepersons gratis skytespillet fra Next Studios og Level Infinite. Selv om gratis skytespill kan virke som en mettet sjanger, ser Synced ut til å skille seg ut fra mengden med mye variasjon i spillingen.

Nanoer er en stor del av dette, ettersom de kan gi deg flere forskjellige assistenter i spillet. "Det er et stort fokus for oss, ja, det er ledsagerspill, synkronisering med Nanoen din og bruk av Nanoen til å bygge videre på fordelene du har fått gjennom løpene og PvP-kampene i Dead Sector, som er PvE-komponenten vår og PvP-kampene", forteller King. "Du finner nanoen, synkroniserer med den og bruker ferdighetene den tilbyr for å hjelpe deg på veien."

I Synced kan du også balansere mellom permanente forsterkninger og forsterkninger du får i ulike runder. "Du kan bygge ut karakteren din både permanent på tradisjonelt vis, slik vi er vant til, men i hver runde samler du også inn et stoff som heter Radia. Du bruker det på disse børsene for å kjøpe [modifikasjoner] som du kan bruke i løpet, og hvert løp er forskjellig. I én runde finner du kanskje noen modifikasjoner som gir deg en fordel når det gjelder å kontrollere folkemengden, og i neste runde finner du andre modifikasjoner som er mer fokusert på nanoen din og gjør den sterkere. Det er mye som skjer. Vi er veldig spente på det."

Synced Spillet skal lanseres i sommer, men King forteller at det er flere muligheter til å sjekke det ut. "Vår neste store begivenhet er Gamescom i sommer", sier han.

Synced ser ut til å gå inn i et ganske mettet marked, men det virker som om teamet som jobber med spillet, gjør alt de kan for at det ikke skal forsvinne i mengden. Se hele intervjuet nedenfor: