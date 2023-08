Synced virker veldig lovende så langt

HQ

Skytespillsjangeren kan være utrolig vanskelig å slå seg inn i. Med etablerte titler som Fortnite, Apex Legends, CS:GO og giganten Call of Duty som allerede dominerer feltet, virker det vanskelig å få et nytt skytespill til å skille seg ut. Det betyr imidlertid ikke at utviklerne ikke prøver, og det siste forsøket på å slå gjennom med en ny IP er Synced.

Synced, som kommer fra NExT Studios og Level Infinite, er et tredjepersons co-op skytespill som utspiller seg i en ikke så fjern fremtid der menneskeheten nesten er utslettet av nanoteknologi. De overlevende - kjent som Runners - begir seg inn i Meridian, der de kan slå tilbake mot nanoene med vanlige våpen og sin egen Nano. Du kan forvandle så å si alle store fiender til en vennligsinnet Nano, og da antar de én av fire former: Crusher, Seer, Guardian og Suppressor, som alle har sine egne unike evner, men som alle er nyttige følgesvenner på slagmarken. Det er en garanti for at du har litt støtte selv når du spiller alene.

Når du ikke lar nanoene dine streife fritt omkring, fester de seg til armen din, noe som gir deg en slags dobbelthopp-mekanikk som lar deg komme deg raskt inn og ut av kamper, samt noen ekstra evner hvis du velger å bruke dem. Med Crusher, for eksempel, kan du oppgradere nærkampangrepene dine og til og med sende et flygende knyttneveprosjektil mot fienden for å gjøre stor skade. Hvis du velger disse oppgraderingene til nanoen din, kan det imidlertid hende du går glipp av spesielle våpenoppgraderinger eller andre evner. Etter hvert som du løper gjennom oppdragene, får du mange muligheter til å bruke ressurser på oppgraderinger, men ikke alle kan tas med deg gjennom hvert område.

Det er stort fokus på spillerens valgmuligheter i Synced. Alt fra løperen du velger, til ferdighetstreet for hvert våpen, gir spillet en dybde som overrasker litt når man tenker på at det er gratis å spille. Noe som imidlertid komplimenterer kompleksiteten i våpnene og byggene, er at nanoen din er ganske forenklet. De har en åpenbar rolle i kamp, og mens du pusler med din egen konstruksjon, trenger du ikke å bekymre deg for hva de holder på med.

Alt dette høres bra ut på papiret, men det store spørsmålet er om Synced er morsomt eller ikke. Vel, i løpet av de par timene vi lekte med det, var spillet underholdende. Det er veldig lett å se på, noe som hjelper, og det å skyte ned horder av sveklinger blir avbrutt av å utfordre en større fiende ofte nok til at ingen av disse kjerneaspektene i spillet føles for ensformige. Vi fikk ikke prøvd spillets PvP-modus, men fokuset her ligger på co-op, som er kjempegøy. Solospill er greit nok, og kan være en verdig utfordring, spesielt når du møter noen av spillets sjefer, men når du spiller sammen med en eller to andre spillere, blir spilleløkken mye mer tilfredsstillende.

Det er en viss fare for at innholdet kan gå litt tomt, ettersom det bare er et visst antall unike nivåer å fullføre, men NExT Studios og Level Infinite holder fast på at de allerede har innhold for de neste par sesongene klare for Synced. De har noen ambisiøse planer for fremtiden for dette skytespillet, men det er også verdt å merke seg at det sannsynligvis vil være behov for noen feilrettinger før Synced kan lanseres ordentlig, ettersom vi opplevde noen visuelle feil i løpet av den korte tiden vi brukte på spillet.

Synced ser ut til å være et morsomt og solid skytespill med noen gode ideer i kjernen. Men det vil ta mer tid før det kan avgjøres om disse i utgangspunktet spennende konseptene blir til noe etter de første par timene. Det er lite sannsynlig at Synced kommer til å detronisere Call of Duty eller noe slikt, men det er ingenting i veien for at det fortsatt er et spill du bør holde et øye med hvis du er ute etter et fartsfylt, ganske intrikat tredjepersons co-op-spill der du får din egen robot som bestevenn.