Synduality: Echo of Ada forbereder seg på utgivelse neste måned med en nettverkstest og en ny trailer

HQ

Det har tatt mange år, men Synduality: Echo of Ada er nesten klar for utgivelse 23. januar 2025 på PC, Xbox Series og PS5. En åpen servertest pågår for øyeblikket frem til 20. desember, hvor vi får en sniktitt på PvEvP-ekstraksjonsskytespillet.

Bandai Namco har også gitt oss en trailer, der vi kan sjekke ut det brede arsenalet av våpen som står til vår disposisjon. Fra pistoler, angrepsvåpen, hagler og maskinpistoler til energivåpen, flammekastere og automatpistoler i mange stiler. Mye brute force ved lanseringen, selv om studioet allerede har forsikret at listen over våpen vil vokse i løpet av et sesongbasert system.

HQ

Ser du frem til Synduality: Echo of Ada neste år?