Synopsis for Treehouse of Horror XXXIV har blitt avslørt

Halloween nærmer seg med stormskritt, og The Simpsons har avslørt det offisielle synopsiset for Treehouse of Horror XXXIV. Episoden ser ut til å bli en spennende blanding av nye og gamle konsepter, ettersom den skal parodiere NFT og The Silence of the Lambs:

HQ

"Bart blir forvandlet til en NFT og Marge må kjempe seg gjennom Blockchain for å redde ham; Lisa vender seg til en morder fra fortiden sin; et utbrudd forvandler Springfielders til en pest av late, ølelskende tufser."

Treehouse of Horror XXXIV har premiere 5. november på Fox.