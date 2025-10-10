Synth Riders: Overdrive kunngjort for Switch

Det var da Beat Saber dominerte VR-scenen at Synth Riders ble sluppet i kjølvannet. Det var også en VR-tittel basert på rytmisk gameplay, men hvor du reiste på et slags svevebrett i en Tron-inspirert cyberverden.

Nå har Kluge Interactive annonsert at spillet vil få et nytt og oppgradert liv på en ny plattform, nemlig Switch, med den nye tittelen Synth Riders: Overdrive. Siden det ikke lenger er VR-basert, har spillet fått en overhaling, og det er nå mulig å spille lokalt flerspillerspill for opptil fire personer samtidig.

Vi er lovet 64 dunkende hits (fra artister som Wham, Queen, David Guetta, OneRepublic og Sia), sjefskamper, neonfarget grafikk og herlig gameplay. I skrivende stund er det imidlertid uklart når Synth Riders: Overdrive vil bli utgitt, og utviklerne sier bare at det vil ha premiere "snart".