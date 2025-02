Syria skal være vertskap for dialogkonferanse, men er bekymret for inkludering

HQ

I en etterlengtet, men dypt splittende begivenhet skal Syria være vertskap for en nasjonal dialogkonferanse i Damaskus, som markerer det de nye islamistiske makthaverne i landet hevder er et avgjørende skritt mot en politisk overgang etter flere tiår med Assad-styre (via Reuters).

Skepsisen er imidlertid stor, ettersom kritikerne setter spørsmålstegn ved den forhastede organiseringen, mangelen på minoritetsrepresentasjon og den overveldende innflytelsen til Hayat Tahrir al-Sham, den islamistiske gruppen som overtok kontrollen etter at Bashar al-Assad ble avsatt.

Mens arrangørene hevder at konferansen vil forme Syrias fremtidige styresett, konstitusjonelle rammeverk og økonomiske politikk, sår fraværet av kurdiske og drusiske ledere, samt bekymringer over internasjonal legitimitet, tvil om konferansens gjennomslagskraft.

Tilhengerne hyller det som et skritt i retning demokrati, men mange ser det som en ren formalitet som skal sikre internasjonal anerkjennelse og samtidig opprettholde HTS' dominans. Foreløpig gjenstår det å se hvor denne dialogen vil føre hen.