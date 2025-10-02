Syrias tidligere president Bashar al-Assad innlagt på sykehus etter et giftattentat med mulig tilknytning til Russland Assad har levd under russisk beskyttelse siden han ble avsatt.

HQ Vi har nettopp fått nyheten om at Syrias tidligere president Bashar al-Assad har blitt innlagt på sykehus etter et giftattentat mens han levde i eksil i Moskva, ifølge en rettighetsgruppe som siterer private kilder. Rapporten hevder at handlingen hadde som mål å sette Russland i forlegenhet og mistenkeliggjøre landets rolle, selv om dette ikke er bekreftet. Assad, som har levd under russisk beskyttelse siden han ble avsatt, ble innlagt på sykehus og senere utskrevet i stabil tilstand under streng sikkerhet. Bare nær familie skal ha fått tilgang til ham, mens Kreml har avvist å kommentere saken. Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go! Bashar al-Assad // Shutterstock