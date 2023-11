System Era er nå et av Devolver Digitals førstepartsstudioer.

HQ

Devolver Digital har utvidet sin satsing på førstepartsutvikling ved å kjøpe opp og ønske Astroneer utvikleren System Era velkommen inn i familien.

Som System Era uttrykker det, vil avtalen gjøre det mulig å fortsette å "fokusere på å levere de beste kvalitetsopplevelsene til flest mulig, med System Eras unike stil."

Det betyr imidlertid ikke at utvikleren kommer til å bytte merkevare eller team, for System Era bekrefter også at "selskapet, merkevaren og teamet skal ingen steder. Vi kommer til å fortsette som før, bare sterkere!".

Når det gjelder hva denne flyttingen vil bety for System Era, påpeker utvikleren at de har nye ambisjoner og at det vil gjøre det mulig å lage nye typer spill. Helt konkret skriver System Era: "Dette partnerskapet, der vi jobber internt med Devolver, lar oss fokusere på det vi elsker, slik vi elsker å gjøre det. Vi gir ikke slipp på vår uavhengighet uten videre."

Når det gjelder hva dette betyr for Astroneer, får vi vite at støtten til spillet vil fortsette, og at et veikart for 2024 allerede er skissert og påbegynt.