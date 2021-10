System Shock blir TV-serie fra skaperen av Uncharted-kortfilmen

HQ

Mens vi stadig venter på System Shock Remake og et livstegn fra System Shock 3, men mens vi venter er det altså tid for annonseringen av et nytt prosjekt i universet ekstremt mange førstepersons skytespill har latt seg inspirere av.

Gjengen som jobber med den kommende streamingtjenesten Binge.com avslører nemlig at de lager en TV-serie basert på System Shock. En av produsentene er blant Allan Ungar, mannen som regisserte den veldig imponerende Uncharted-fanfilmen vi fikk for tre år siden, så forhåpentligvis leverer han varene igjen.

Detteer langt fra den første spillfokuserte serien som skal komme til Binge en gang etter at tjenesten starter opp en gang neste år. Vi visste allerede også om at selskapet jobber med en serie basert på Ubisoft sine Driver-spill og at streameren El Rubius skal få et eget show. Derfor skal det bli spennende å se hvordan en streamingtjeneste fokusert på spillverden kan klare seg i kamp mot Disney+, Netflix og kompani neste år.