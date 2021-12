System Shock Remake feirer ny utgiver med skjermbilder

HQ

Det har sannelig vært mange opp- og ned-turer med remaken av System Shock Nightdive Studios jobber med, men nå virker det som om ting begynner å bli på stell.

Studioet avslører nemlig at Prime Matter, et av Koch Media sine underselskaper, har avtalt å bli System Shock Remake sin utgiver når spillet slippes en gang neste år. Dette sier de bare vil ha positive følger ved å blant annet la dem lansere spillet samtidig på både PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series. Samtidig lover de at betaen fortsatt skal bli tilgjengelig tidlig i 2022, noe de har bestemt seg for å feire ved å gi oss femten nye bilder fra spillet som du kan se under.

