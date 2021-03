System Shock Remake lanseres i sommer

Du ser på Annonser

Nightdive Studios har vært på litt av en reise med System Shock Remake. Først fikk de masser av penger via Kickstarter, men prosjektet de utviklet for de pengene endte med å drive for langt vekk fra originalen, og etter massiv kritikk startet de forfra fra egen lomme.

Men nå er de altså snart klare. Spillet har fått en helt ny teaser, som viser en langt, langt flottere, men også mer tradisjonell remake.

Viktigst av alt er nærmer vi oss faktisk en endelig lansering. Traileren nedenfor bekrefter at spillet endelig slippes til PC i sommer.