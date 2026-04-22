Systemer for ansiktsgjenkjenning skal innføres i hele Storbritannia

I Storbritannia vil det snart bli innført ansiktsgjenkjenningsteknologi (LFT) over hele landet. Det dreier seg i hovedsak om kameraer som monteres på varebiler i travle gater, og som brukes til å identifisere folk når de går forbi. Målet er å kunne bidra til å lokalisere og straffeforfølge kriminelle, og redusere tiden og arbeidskraften som kreves av Metropolitan Police for å finne slike bevis og informasjon.

Dette trer nå i kraft etter at en nylig anlagt rettssak har mislyktes, og begrunnelsen for kravet var at LFT kunne bli brukt på en diskriminerende eller vilkårlig måte. To saksøkere hevdet at de ble feilidentifisert av teknologien i løpet av testperioden i London, noe som førte til den langvarige prøvelsen som nå har nådd sin konklusjon ved at High Court har fastslått at diskriminering ikke kunne infisere systemet.

Selv om mange kanskje frykter Big Brother-elementet i teknologien, og hva den til syvende og sist kan føre til, inkludert hvordan den kan misbruke biometriske data om dem den skanner, anses risikoen forbundet med disse påstandene som "bare minimal".

Politiminister Sarah Jones har uttalt seg om utvidelsen av LFT (ifølge BBC News): "Jeg ønsker dagens kjennelse velkommen fordi det ikke kan være noen sann frihet når folk lever i frykt for kriminalitet i lokalsamfunnene sine. Direkte ansiktsgjenkjenning lokaliserer bare spesielt ettersøkte personer - lovlydige borgere har ingenting å frykte. Denne teknologien setter farlige voldtektsmenn og drapsmenn bak lås og slå - og jeg stiller spørsmål ved enhver gruppe som kaller det usivilisert. Vi ruller ut ansiktsgjenkjenning over hele landet med rekordstore investeringer for å holde lokalsamfunnene trygge."