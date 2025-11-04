T-Minus Zero Entertainment, studioet NetEase la ned i august, gjenoppstår takket være finansiering fra bransjeveteraner

HQ

Tidligere i dag hørte vi den triste nyheten om at den kinesiske spillgiganten NetEase legger ned Fantastic Pixel Castle-studioet om noen dager og permitterer alle sine ansatte. Dette er langt fra det eneste teamet som har blitt lagt ned i år, men et annet av de siste ofrene har reist seg fra asken, nå helt fri fra åket til sine tidligere eiere.

T-Minus Zero Entertainment ble lagt ned av NetEase i august i fjor, men i dag kunngjorde de i en uttalelse på nettstedet sitt at de har gjenoppstått takket være finansiering fra en gruppe investorer og bransjeveteraner og gjenoppfinner seg selv som et "uavhengig produksjonsselskap". Inntil videre fokuserer de på å fortsette å tiltrekke seg finansielle partnere for å realisere sin visjon for spill.

"Vi tror at fremtiden for uavhengig spillproduksjon vil tilhøre studioer som kombinerer kreativitet med disiplin, visjon med ansvar og uavhengighet med smarte partnerskap", sier Zac, administrerende direktør i Minus Zero Entertainment.

Hva tror du, tror du andre nylig nedlagte team kan gjøre comeback som uavhengige studioer?